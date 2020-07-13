2020-07-13T02:05:30+03:00
В мире

Венгрия первой в ЕС назвала условие, при котором впустит российских туристов

С 15 июля 2020 года граждане РФ смогут посещать страну при соблюдении определенных правил
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Венгрия первой в ЕС назвала условие, при котором впустит российских туристовВенгрия первой в ЕС назвала условие, при котором впустит российских туристовФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

С 15 июля 2020 года в Венгрии изменяется порядок въезда для российских туристов. Власти страны первые из Евросоюза заявили о возможности посещения граждан РФ государства.

Для въезда на территорию Венгрии нужно будет соблюдать определенные правила. Об этом сообщается на странице посольства Венгрии в России в Фейсбук.

Теперь, по словам венгерских представителей, наша страна теперь вошла в так называемую "желтую зону" стран. Это означает, что российские туристы смогут посещать государство при наличии справки отрицательными результатами теста на наличие коронавируса.

Дипломаты сообщили, что все въезжающие в страну обязаны будут провести две недели на карантине. Однако те, кто сможет предоставить сразу две справки за последние пять дней (с разницей в 48 часов) об отсутствии covid-19 в организме, смогут избежать карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Венгрия первой в ЕС назвала условие, при котором впустит российских туристов
"В офисе лучше": треть россиян признались, что недовольны "удаленкой"
Иммунолог назвал три варианта, при которых человек не заболеет коронавирусом
Минобороны: Ни один участник парада Победы на Красной площади не заболел коронавирусом
Москва вышла на новый этап снятия ограничений
Ученые назвали, в каком году глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб
Постпред США при ООН ушла от ответа на вопрос российского журналиста
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
Дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах
Видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard сняли очевидцы
Генпрокура вынесла обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Пожар на военном судне США: пострадали 11 моряков
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше
Фосфор абсолютно не причем: доктор Мясников рассказал, почему полезна рыба
Экс-спецпрокурора Мюллера могут вызвать в Cенат для дачи показаний по «российскому делу»
«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду
Итальянцы рассказали, каких туристов не хотят принимать летом
Ученые сообщили о риске повторного заражения коронавирусом
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодание
ВОЗ сообщает о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки
В Венесуэле зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1
Главный тренер ФК "Уфа" прокомментировал слухи о том, что его игроки заболели коронавирусом
Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершилась в Брянской области
Наводнения в Китае: более 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших
Главный тренер "Локомотива" сказал, поможет ли в остальных играх сезона команде Фарфан
Названа причина смерти невесты на свадебной церемонии в Москве
«Самая старая профессия нуждается в помощи»: проститутки Гамбурга просят власти открыть бордели