"Кричите в глубине души": японцам запретили издавать звуки на атракционах
Открывать рот может быть опасно
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В Японии посетителям парков аттракционов запретили кричать.
Сообщается, что такое правило, как и использование масок, необходимо для сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции среди населения.
Так, например, руководство японского парка Fuji Q Highland даже выпустило специальный видеоролик, на котором двое директоров продемонстрировали, как катаются на одном из экстремальных аттракционов в полной тишине, пишет The Wall Street Journal.
ИСТОЧНИК KP.RU
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