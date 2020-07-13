2020-07-13T05:07:47+03:00
В мире

"Кричите в глубине души": японцам запретили издавать звуки на атракционах

Открывать рот может быть опасно
Юлия КЕКОВА
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В Японии посетителям парков аттракционов запретили кричать.

Сообщается, что такое правило, как и использование масок, необходимо для сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Так, например, руководство японского парка Fuji Q Highland даже выпустило специальный видеоролик, на котором двое директоров продемонстрировали, как катаются на одном из экстремальных аттракционов в полной тишине, пишет The Wall Street Journal.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
"Кричите в глубине души": японцам запретили издавать звуки на атракционах
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