2020-07-13T07:02:19+03:00
Общество

ЦБ предупредил о новой схеме финансового мошенничества

Злоумышленники начали действовать через рекламу
Юлия КЕКОВА
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ЦБ предупредил о новой схеме финансового мошенничестваЦБ предупредил о новой схеме финансового мошенничестваФото: Анастасия Осипова
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Способы "одурения" россиян становятся все изощреннее. Так, чтобы поймать в свои сети еще больше людей мошенники придумали новый способ махинаций.

По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, злоумышленники в сети начали использовать безадресную финансовую рекламу. Как правило, она не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только лишь призывает - "Зарабатывай с нами!". Об этом представитель ЦБ рассказал РИА Новости.

- Во время пандемии многие работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для большинства активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе - рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой не указаны финансовые услуги, - рассказал Лях.

Также он уточнил, что в прежних схемах, касаемо рекламы, практически всегда раньше оговаривались различные услуги или продукты, получив которые якобы можно было бы в скором времени разбогатеть до неприличного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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