ВЦИОМ: Две трети россиян поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых

13 Июль 2020 2020-07-13T11:55:46+03:00

Каждый пятый участник опроса заявил о своем безразличии к решению о повышении ставки НДФЛ Фото: "КП" Архив

Часть россиян считает, что между обеспеченными и бедными слоями населения слишком большая разница

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63% россиян заявили, что поддерживают предложенную президентом России Владимиром Путиным идею повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Среди тех, кто хорошо осведомлён об инициативе повышения налога, доля согласных с ней составляет 79%.

Информированными об идее повышения налога на доход физических лиц с 13% до 15% оказались 73% опрошенных, из них 32% заявили, что хорошо осведомлены о сути предложения, а 27% опрошенных впервые услышали об этом, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом респонденты ответили, что поддерживают идею повышения НДФЛ, потому что "богатые должны платить больше" (30%) или "средства пойдут на помощь детям, социальные нужды, благотворительность" (19%). Третьим по популярности ответом стал "справедливое решение" (14%), а на четвёртом месте с 11% так ответивших - "большая разница между богатыми и бедными".

12% опрошенных заявили, что не поддерживают повышение НДФЛ, причинами своего решение 29% респондентов назвали "усложнение жизни простых людей", 23% заявили об "и без того высоких налогах", а 17% участников опроса ВЦИОМ считают, что увеличение налога ни на что не повлияет.

22% остались безразличны к к решению о повышении ставки НДФЛ.

Ранее сайт KP.ru писал о введении прогрессивной шкалы подоходного налога и о предложении освободить от НДФЛ тех, кто получает меньше прожиточного минимума или МРОТ.

ИСТОЧНИК KP.RU