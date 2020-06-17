Богатые не хотят повышения НДФЛ? Тогда они точно захотят налог солидарности

Опять начались разговоры о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. На этот раз речь не идет об освобождении от НДФЛ низкооплачиваемого населения (прекратите подменять их малоимущими!), получающих менее МРОТ или прожиточного минимума.

И тот и другой варианты – скользкие. Если от НДФЛ будут освобождены получающие меньше федерального МРОТ, тогда богатые регионы выиграют, бедные – проиграют. Если же основой станет региональный МРОТ, тогда богатые заплачут, а бедные – спляшут.

С прожиточным минимумом та же история: как считать. Кроме того, есть прожиточный минимум не только работника, но, к примеру, пенсионера. А если он продолжает работать?

Пока склоняются только к дополнительному обложению НДФЛ богатых, зарабатывающих более 1-2 млн руб. в месяц. А может, и меньше - аппетит ведь приходит во время еды. Ставка будет не 13, а 15%, но тоже бабка надвое сказала.

За рубежом зуд дополнительного обложения доходов граждан решается введением налога солидарности. Такой налог начисляется на определенное, фиксированное время в дополнение к подоходному налогу.

В Германии налог солидарности установлен с 1 июля 1991 г. для финансирования инфраструктурных проектов восточных земель. Налогом облагались все доходы, а ставка составляла 7,5%. С 2021 г. налог солидарности, ставка по которому ныне 5,5%, будет отменен.

Во Франции налог солидарности выплачивается всеми гражданами и семейными парами, чье имущество в совокупности превышает 1,3 млн евро. Ставка налога варьируется от 0,5 до 1,5% в зависимости от стоимости имущества.

В Чехии налог солидарности введен в 2013 г. по ставке 7% от доходов, превышающих 100 тыс чешских крон (4 тыс евро) в месяц.

В России дополнительное обложение доходов также вводилось, правда, не для всех, а только для крестьян, в 1861 г. освободившихся от крепостного права и получивших земельные наделы. Налогом те поборы язык назвать не поворачивается, то были выкупные платежи. Сколько? Если перевести на современный финансовый язык, то при НДФЛ в 13% средний выкупной платеж составлял 16%.

И ничего, много лет платили. Правда, на волне первой русской революции выкупные платежи были отменены, но это уже детали.

Как-то будет на этот раз? И к чему приведет? Кто-нибудь вообще об этом думает? Особенно когда доходы большинства населения снизились, включая обеспеченных сограждан?