Могут ли переболевшие коронавирусом заразиться мутировавшим штаммом, рассказал вирусолог

13 Июль 2020 2020-07-13T13:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в целом уже пошла на спад, COVID-19 продолжает преподносить сюрпризы в виде новых мутаций. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, насколько сильно COVID-19 мутирует и к каким последствиям это может привести.

- Это особенности эволюции вируса. Он не будет спрашивать ни у вас, ни у меня, ни у других людей меняться ему или нет? Изменения происходят в генетической структуре. Это свойства многих РНК-содержащих вирусов. Это было всегда так, еще до появления человека – вирусы более древние представители, обитающие на планете Земля, - рассказал Викулов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что на сегодняшний день в России нет новых штаммов COVID-19, которые были бы более опасными, чем предыдущие. Но эти данные еще предстоит проверить.

При этом, уже сейчас у многих людей выработался иммунитет к коронавирусу. Но, как пояснил вирусолог, он не всегда спасает от повторного заражения новым штаммом.

- Что касается иммунитета и большого количества переболевших, это тоже для COVID-19 достаточно смелые заявления. К сожалению,мы видим, что иммунная прослойка у медицинских работников составляет всего 20-25%, у населения это порядка 15%. Поэтому повторные заболевания возможны, - заключил вирусолог.

Ранее ученые центра Гамалеи заявили о том, что сейчас выявлено уже около 200 мутаций коронавируса. При этом специалисты полагают, что COVID-19 мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU