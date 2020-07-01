2020-07-01T15:33:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые выявили около 200 мутаций нового коронавируса

Специалисты предполагают, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавирусаСпециалисты изучили около 200 мутаций нового коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Ученые обнаружили уже порядка 200 мутаций нового коронавируса. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник центра Гамалеи Людмила Алимбарова.

Она отметил, что есть несколько различных точек зрения на то, как быстро мутирует коронавирус, и к каким последствиям это может привести.

- По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, - заявила Алимбарова.

Ученые также сравнили COVID-19 с его предшественниками - вирусом SARS-CoV-1, у которого известны около шести изменений и MERS-CoV - 350 мутаций. У коронавируса на сегодняшний день известно примерно 200 мутаций. Это свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к организму человека.

При этом, существует точка зрения, что чем больше мутирует вирус, тем быстрее он ослабевает и начинает меньше передаваться от одного человека к другому.

- Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года, - пояснила Алимбарова.

Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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