Киев хочет подключить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу

Вице-премьер Украины Резников заявил о желании Киева пригласить Лондон и Вашингтон к обсуждению ситуации в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины выступают за участие США и Великобритании в минском и "нормандском" форматах переговоров по вопросу урегулирования ситуации в Донецкой народной республике. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников, который также является представителем Украины в контактной группе.

- Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведётся сегодня с Россией при помощи ОБСЕ в минском формате и в "нормандском формате" при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум, - заявил Резников в эфире телеканала "Украина 24".

Вице-премьер также заявил, что Украина обсуждает и консультируется по вопросу расширения формата переговоров. резник надеется, что США и Британия смогут помочь Украине финансово.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, чтобы пригласить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу.