13 Июль 2020 2020-07-13T14:46:17+03:00

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Власти Чувашии уверены, вопрос обращения с ТКО в республике остается актуальным и требует тщательной проработки, поэтому врио главы Чувашии Олег Николаев поручил кардинально усилить работу в области обращения с ТКО.

В целом, вопрос с повышением тарифа на вывоз мусора возник по двум причинам. Во-первых, прошлое правительство заложило на II полугодие 2020 года увеличение стоимости услуг на вывоз мусора на 20,8 %. Во-вторых, региональный оператор по обращению с «МВК «Экоцентр» не вышел на конструктивный диалог. В итоге решение было найдено в рамках действующего законодательства.

Напомним, 3 июля Минстрой Чувашии установил среднюю плотность ТКО в Чувашии в размере 88,98 кг/куб. м. Плата за вывоз ТКО для горожан составит 62,76 рублей с человека в месяц, что на 39 копеек ниже по сравнению с I полугодием 2020 года. Для сельского населения - 50,02 рублей с незначительным увеличением на 2 руб. 46 копеек вместо 9 рублей 90 копеек, предусмотренных ранее.

«В связи с этим решением и сложившейся ситуацией поручаю не просто продолжить, а кардинально усилить работу по наведению порядка в области обращения с твердыми коммунальными отходами, - резюмировал Олег Николаев. - Необходимо все намеченные нами планы реализовывать в ускоренном темпе. Прежде всего, это уточнение или актуализация карты обращения с ТКО. Если для этого необходимо, то срочным образом запустить процесс дополнительного изучения вопроса. Надо реализовать все мероприятия по созданию центров переработки, сортировки ТКО, которые предусмотрены картой. Также жду иных предложений, которые позволили бы нам ускорить все процессы, находящиеся в плоскости развития раздельного сбора и углубления переработки ТКО. А самое главное, чтобы это чувствовало население в части тарифообразования".