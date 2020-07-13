2020-07-13T14:55:30+03:00
Общество

В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям

Ирина Волынец прокомментировала инициативу депутата Ивана Сухарева
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ирина Волынец прокомментировала инициативу предоставлять нянь многодетным семьямИрина Волынец прокомментировала инициативу предоставлять нянь многодетным семьямФото: архив "КП"
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В Национальном родительском комитете одобрили инициативу предоставлять няню детям из многодетных семей, чтобы немного разгрузить родителей. Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала инициативу хорошей. Однако отметила, что с ее реализацией могут возникнуть сложности.

«Проблема заключается в том, что у нас нет соответствующей системы подготовки этих нянь. Мы все прекрасно понимаем, что эти люди должны работать в государственных учреждениях, то есть это социальные работники таким образом подготовленные», - цитирует эксперта телеканал «360».

Волынец добавила, что такие няни могли бы очень существенно помогать многодетным семьям, тем более что услуги частных нянь стоят очень дорого. При этом она отметила, что на подготовку достаточного количества специалистов потребуются серьезное финансирование со стороны государства и определенное время на подготовку кадров.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трех лет. Инициатива связана с тем, что более взрослых детей родители уже могут отправить в детский сад, а с малышами им может потребоваться профессиональная помощь, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям