Тurkish Airlines возобновит авиасообщение в Россией с 1 августа
Турецкая авиакомпания Тurkish Airlines собирается возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа. Перевозчик будет совершать 32 рейса в шесть российских городов еженедельно.
- После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период, - говорится в заявлении авиакомпании.
Первой турецкие рейсы встретит Москва. С 1 августа авиакомпания будет совершать по 14 полетов в неделю в столицу. Рейсы в Санкт-Петербург начнутся на следующий день - 2 августа, в Казань и Ростов-на-Дону - 3 числа, а в Сочи и Краснодар - 5.
Напомним, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что с 15 июля Россия начинает переговоры с другими странами о возобновлении международных перелетов. В первую очередь, речь идет о странах с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Голикова пояснила, что в этих государствах ежесуточный прирост заболевших коронавирусом не должен превышать 1%, или другими словами - не более 40 инфицированных на 100 тысяч населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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