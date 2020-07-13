Вениамин Кондратьев потребовал за месяц отработать концепцию надежного энергоснабжения региона
Вениамин Кондратьев на совещании потребовал обеспечить стабилизацию работы всего электросетевого комплекса региона. На разработку алгоритма действий глава региона отвел месяц.
Все потому что с наступлением жары в Краснодарском крае увеличилось количество жалоб на перебои с электричеством, растет и число аварий.
- Это, в первую очередь, зона ответственности частных сетевых организаций. В своих тарифах на электроэнергию они закладывают 20% на модернизацию и строительство сетей, а результата жители не видят, - заявил Вениамин Кондратьев. - Прокуратура и Ростехнадзор проведут проверку и дадут оценку тому, как эксплуатируются и модернизируются сети энергоснабжающими организациями - важно разобраться, что они делают для профилактики ЧП. От подобных аварий страдают не только жители края, но и экономика региона в целом. Если не будет результата - будем расторгать договоры с такими компаниями.
За последние 5 лет мощности энергосистемы края увеличились более чем на 1500 МВА. Однако растущее население региона, новые предприятия, миллионы кв. метров вводимого жилья создают дополнительные нагрузки на электросети, а значит, нужны новые решения.
Сейчас ситуацию с энергоснабжением удалось нормализовать. Но не исключено, что после краткосрочного спада жара вновь вернется в июле и августе. А значит сети должны быть готовы к нагрузке, а те, что не готовы, должны быть модернизированы. По словам Вениамина Кондратьева, необходимо пересмотреть концепцию энергоснабжения края. Он поручил министру ТЭК и ЖКХ края в течение месяца проработать этот вопрос с компаниями- поставщиками. Со своей стороны администрация края готова оказать всестороннюю поддержку.