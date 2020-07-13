2020-07-13T17:59:58+03:00
Экономика

Куайринг в России набирает обороты

Оплата платежей по qr-коду всё больше завоёвывает симпатии представителей малого и среднего бизнеса. Более крупные игроки пока что не спешат присоединиться
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно, что ряд крупных ритейлеров, пытаясь снизить комиссию по эквайрингу, откладывают подключение к сервису оплаты через «Систему быстрых платежей». Банкиры не снижают комиссию, ссылаясь на комиссии платежным системам и банкам—эмитентам карт и предлагают альтернативу дорогостоящему экварингу - куайринг (оплата по QR-коду), интерес к которому проявляет только малый бизнес.

Комментирует Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка:

«В июне в Делобанке количество платежей по qr-коду увеличилось почти в 3 раза, средний чек – почти в 2 раза. Рост количества платежей обусловлен увеличением спроса на услугу. А вот рост среднего чека говорит о том, что покупатели стали больше доверять новому способу оплаты, совершая более дорогостоящие покупки.

Наибольший рост количества платежей зафиксирован в таких сегментах, как автомобильные перевозки, АЗС и предприятия общественного питания.

Кроме того, к нам обращаются банки, у которых нет процессингового центра, для реализации функционала приема платежей по qr-коду».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Россиян предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров к осени
Евгений Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Куайринг в России набирает обороты
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России
Умер Евгений Челышев - писатель и ведущий специалист по культуре Индии
Океанская пена накрыла побережье Кейптауна после шторма
В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
"Спасибо нашей полиции": Появилось видео третьего дня протестов в Хабаровске
Эксперт объяснил быстрое распространение коронавируса в Бразилии
Вениамин Кондратьев потребовал за месяц отработать концепцию надежного энергоснабжения региона
Штаты «библейского пояса»: почему в США многие люди готовы принять пандемию «без борьбы»
Тurkish Airlines возобновит авиасообщение в Россией с 1 августа
Министр культуры разрешила открыть кинотеатры с 13 июля
Опрос: 40 процентов россиян проведут отпуск в 2020 году дома
Третий день митингов в Хабаровске: Люди вышли к правительству края
Пресс-секретарь Сергея Фургала о митингах в Хабаровске: Люди требуют открытого судебного процесса
В Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков за день
Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается
Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии
Центробанк оценил возможности для снижения ключевой ставки
Коалы, вернувшиеся в дикую природу после пожаров в Австралии, попали на видео
Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста
В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям