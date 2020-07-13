Куайринг в России набирает обороты

13 Июль 2020 2020-07-13T17:59:58+03:00

Оплата платежей по qr-коду всё больше завоёвывает симпатии представителей малого и среднего бизнеса. Более крупные игроки пока что не спешат присоединиться

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Сегодня стало известно, что ряд крупных ритейлеров, пытаясь снизить комиссию по эквайрингу, откладывают подключение к сервису оплаты через «Систему быстрых платежей». Банкиры не снижают комиссию, ссылаясь на комиссии платежным системам и банкам—эмитентам карт и предлагают альтернативу дорогостоящему экварингу - куайринг (оплата по QR-коду), интерес к которому проявляет только малый бизнес.

Комментирует Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка:

«В июне в Делобанке количество платежей по qr-коду увеличилось почти в 3 раза, средний чек – почти в 2 раза. Рост количества платежей обусловлен увеличением спроса на услугу. А вот рост среднего чека говорит о том, что покупатели стали больше доверять новому способу оплаты, совершая более дорогостоящие покупки.

Наибольший рост количества платежей зафиксирован в таких сегментах, как автомобильные перевозки, АЗС и предприятия общественного питания.

Кроме того, к нам обращаются банки, у которых нет процессингового центра, для реализации функционала приема платежей по qr-коду».