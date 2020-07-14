2020-07-14T04:48:23+03:00
Политика

Парламент Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В Палате представителей заявили, что приветствуют высказывания египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Парламент Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликтПарламент Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликтФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Постоянный парламент Ливии, действующий на востоке при поддержке Ливийской нацармии фельдмаршала Халифы Хафтара, принял решение разрешить египетским силам вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

- Наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии. Мы призываем египетские войска присоединиться к ливийской армии, - говорится в тексте законодательного органа, пишет ТАСС.

Отмечается, что такие меры необходимы для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона.

Напомним, на протяжении нескольких лет в Ливии существуют два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующийся поддержкой ЛНА временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к турецкой стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство не одобрило снижение возраста для получения охотничьего билета
"Мы притворяемся": сексолог назвала главные четыре причины имитации женского оргазма
"Не лечит, а калечит": когда йога опасна для здоровья, рассказал тренер
Парламент Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США возросло до 59
Лавров созвонился с Помпео. В МИД РФ рассказали, о чем шел разговор
В России четверти торговых центров грозит закрытие
В США может начаться производство вакцины от коронавируса до конца лета
"Девушка-барби" лишилась работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Путин заявил о шансе решить жилищный вопрос в России
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 13 миллионов
Дмитрий Рогозин рассказал про создание "лунного лифта"
Дмитрий Рогозин рассказал, когда в космос полетит россиянка Анна Кикина
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Чем американские "гламурные" ракеты отличаются от "дедушки" "Союза", рассказал Рогозин
Собчак и Ерженков подали заявления в СК после конфликта в Среднеуральском монастыре
В ВОЗ назвали сценарии распространения коронавируса в мире
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Дмитрий Рогозин рассказал о полетах за пределы Солнечной системы
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для иностранных граждан
Дмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодно
Как конструктор Лего: Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года