Жириновский рассказал, кто может занять пост главы Хабаровского края

14 Июль 2020 2020-07-14T08:18:27+03:00

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В случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен также занять представитель ЛДПР, считает глава партии Владимир Жириновский.

- Да, мы надеемся на это. У нас есть Жигарев - председатель комитета по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. Дегтярев - тоже председатель комитета по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока Андрейченко, - рассказал РИА Новости Жириновский.

9 июля Сергея Фурагала задержали около его дома сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Его обвиняют в покушении на убийство, а также организации убийств предпринимателе Евгения Зори и Олега Булатова в 2005 и 2006 годах.

В тот же день Фургала доставили в Москву на допрос, а 10 июля Басманный суд арестовал его на два месяца до 9 сентября. Фургал находится в СИЗО Лефортово. Губернатор не признаёт своей вины.

Сайт KP.ru сообщал, что в Хабаровске прошло уже несколько многотысячных митингов в поддержку задержанного Сергея Фургала. Журналист KP.ru Владимир Ворсобин сообщал о шествиях с места событий. Он также объяснил, почему жители региона встали на защиту подозреваемого в убийствах губернатора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790129" frameborder="0"></iframe> Митинг в поддержку Сергея Фургала продолжился вечерним шествием по центру Хабаровска.Участники митинга несли с собой плакаты с призывами освободить Фургала, а также скандировали лозунги в поддержку губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU