2020-07-14T12:04:05+03:00
Общество

Ученые Британии предупреждают, что вторая волна Covid-19 зимой может привести к 120 000 смертей

Пик придется, по их прогнозам, на январь-февраль
Юлия САЛЬНИКОВА
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Осенью возможно увеличение числа случаев заражения коронавирусомОсенью возможно увеличение числа случаев заражения коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые составили прогноз по ситуации с коронавирусом, основываясь на уровне R, то есть темпах распространения Covid-19. Этот показатель обозначает, сколько в среднем людей заражает один инфицированный. В сентябре в Британии этот показатель может увеличиться до 1,7.

Академия медицинских наук Великобритании подготовила график вероятного распространения болезни. С сентября может начаться рост числа инфицированных, пик придется на январь-февраль. Прогнозируемое число смертей - 120 тысяч.

- Мы пытались запечатлеть то, что, по-нашему мнению, могло бы произойти, если бы абсолютно все почти забыли о Ковиде,- сказала Daily Mail Азра Гани, эксперт по эпидемиологии инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона. - Это не значит, что так и будет. Нам всем надо понять, как это может выглядеть, и почему мы должны помнить, что коронавирус не ушел.

Осенью коронавирус может присоединиться к традиционным сезонным респираторным заболеваниям. В это время года люди больше времени проводят в помещениях, где вирус, известно, легче распространяется. Недостаток витамина Д, который вырабатывается под воздействием солнечного света, снижает иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ученые Британии предупреждают, что вторая волна Covid-19 зимой может привести к 120 000 смертей
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