Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении

14 Июль 2020 2020-07-14T14:09:08+03:00

Это первый законопроект по принятым в Конституцию поправкам

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Госдума приняла в I чтении законопроект, приравнивающий отчуждение российской территории к экстремизму. Изменения предложено внести в закон "О противодействии экстремистской деятельности". В будущем в уголовном кодексе также может появиться новая статья 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Законопроект, который приняли в первом чтении, стал первым из тех, что сформируют на основе поправок Конституцию. Виновному по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Наказание в виде штрафа могут применить и к тем, кто публично призывает к "нарушению территориальной целостности РФ", то есть выступает с призывами расстаться с какими-то регионами, к примеру.

- Впервые уличенный в таких призывах понесет административную ответственность. Речь идет о штрафах до 60 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц, до 300 тысяч рублей для юрлиц,- объяснил ТАСС депутат Госдумы Павел Крашенинников.

ИСТОЧНИК KP.RU