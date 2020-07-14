Хиллари Клинтон призвала американцев готовиться, что Трамп «не будет уходить тихо» из Белого дома

14 Июль 2020 2020-07-14T16:11:29+03:00

Соперница Трампа по прошлым выборам считает, что он может начать обвинять оппонентов в мошенничестве

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Хиллари Клинтон заявила, что Дональд Трамп не станет уходить из Белого дома тихо. Если он проиграет на выборах в 2020 году, то, по ее мнению, может начаться серьезный скандал.

- Было бы справедливо поднять вопрос о том, собирается ли он проиграть или нет, собирается он идти спокойно или нет, - сказала она в эфире The Daily Show с Тревором Ноем. - И мы должны быть готовы к этому.

Она допустила скандал по итогам выборов и обвинения соперников в мошенничестве. Клинтон вновь заявила о вероятном вмешательстве иностранных государств в американские выборы, а также о "подавлении" избирателей:

- У республиканцев есть две стратегии, чтобы попытаться победить,- сказала она. - Во-первых, постарайтесь помешать многим людям, которые, по их мнению, не проголосуют за них, участвовать в голосовании. Во-вторых, они сделают голосование по почте как можно труднее.

Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на выборах в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU