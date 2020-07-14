Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
Один из пассажиров обещал убить всех на борту, если они не признают, что Иисус был чернокожим
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажираФото: REUTERS
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Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в американском Сиэтле, поскольку один из пассажиров выкрикивал угрозы убить всех на борту, пока остальные пассажиры не признают, что Иисус был чернокожим.
Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Сиэтле.
ИСТОЧНИК KP.RU