2020-07-14T17:25:57+03:00
Спорт

Голландский футболист Уэсли Снейдер, завершивший карьеру в 2019 году, возобновил тренировки

Легендарный игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер хочет снова начать играть
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Уэсли Снейдер снова хочет начать играть.Уэсли Снейдер снова хочет начать играть.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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36-летний футблист Уэсли Снейдер, известный по выступлениям за сборной Голландии, объявил о желании вернуться в профессиональный футбол. Он официально завершил карьеру в августе 2019 года и с тех пор не выходил на поле. И теперь же с 27 июля приступит вновь к профессональным тренировкам, сообщает RTV Utrecht.

Для начала Снейдер решил попробовать силы с любительской командой DHSC, которая играет в пятой лиге чемпионата Голландии. Планы Уэсли Снейдера достаточно амбициозны. Он хочет набрать форму и затем заключить полноценный контракт с более интересным клубом.

Снейдер, отметим, родился в городе Утрехт, однако же никогда не играл в местной команде. И скорее всего он подпишет соглашение с "Утрехтом". Сам же футболист, напомним, является звездным воспитанником академии амстердамского "Аякса".

Свою карьеру Снейдер, напомним, завершил в августе 2019 года. И в разное время он играл за голландский "Аякс", испанский "Реал", итальянский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". В 2010 году он стал вице-чемпионом мира в составе своей сборной на турнире, который прошел в ЮАР. Голландия в финале проиграла Испании 0:1 в дополнительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Голландский футболист Уэсли Снейдер, завершивший карьеру в 2019 году, возобновил тренировки
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