Названы неочевидные признаки умных людей

14 Июль 2020 2020-07-14T18:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый тред, который быстро стал вирусным, недавно запустился в Reddit – пользователей сети попросили назвать признаки, которые, с их точки зрения, присущи умным людям. Опрос быстро набрал почти девять тысяч комментариев, где люди поделились своим мнение по данному вопросу.

Одним из главных качеств умного человека пользователи назвали понимание сфер и вопросов, в которых ему не хватает компетенции.: по-настоящему умные человек осознает ограниченность и несовершенство своих познаний об окружающем мире и работает над этим. Иными словами, следует принципу «я знаю, что я ничего не знаю».

По мнению пользователя Hynija, умные люди обращают внимание на детали и стараются избегать слишком радикальных суждений. В своей речи они часто используют фразы "в большинстве случаев", "с некоторыми исключениями" и так далее.

Также, умным людям присуща большая восприимчивость к критике и внимание к фактам и мнения, которые способны изменить их точку зрения на некоторые вещи. Умные люди признают свои ошибки и заблуждения, когда получают достаточно аргументов. Один из комментаторов отметил, что такие люди привыкли смотреть на ситуацию с разных сторон, а не зацикливаться на своем мнении.

Комментатор под ником mcLovinRussia заявил, что быть умным человеков – это обладать врожденной способностью «видеть лес за деревьями».

Еще один пользователей сказал, что умные люди лучше понимаю закономерность процессов и явлений: отдельные факты и события они выстраивают в определенную систему и делают более глубокие выводы.

ИСТОЧНИК KP.RU