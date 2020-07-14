2020-07-14T22:14:08+03:00
Политика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти

Страны подписали соглашение о поставках российского энергетического ресурса и строительстве АЭС
Ксения АНУФРИЕВА
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Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефтиРоссия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефтиФото: Иван МАКЕЕВ
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Во вторник, 14 июля, главы правительств России и Белоруссии подписали соглашение о поставках российской нефти на территорию республики, а также два протокола о строительстве Белорусской АЭС. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

- Сегодня мы подписали три международных соглашения: два протокола к межправительственному соглашению по сооружению атомной электростанции и договор, регулирующий условия поставок нефти из России, - сообщил Роман Головченко, чьи слова разместила в Facebook пресс-секретарь главы белорусского правительства.

Премьер государства не уточнил детали соглашения, назвав данный вопрос «коммерческим», а сам договор «техническим», регулирующим вопросы оплаты поставок энергоносителей.

Головченко отметил, что подписанные соглашения соответствуют интересам обоих государств. По его словам, только после строительства АЭС республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов.

Напомним, что встреча Михаила Мишустина и Романа Головченко прошла сегодня в здании правительства в Москве. Российский премьер заявил, что у России и Белоруссии есть хорошие возможности для сотрудничества в сфере науки и технологий, и пообещал познакомить белорусскую делегацию с цифровыми разработками, которые есть в арсенале правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу в Москве с новым премьер-министром Беларуси Романом Головченко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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