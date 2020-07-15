2020-07-15T04:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Техасе зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в штате выявлено 10745 заразившихся COVID-19
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Количество случаев заражения новым коронавирусом в сутки в штате Техас достигло самого высокого показателя с начала пандемии. Об этом информировало на своем сайте во вторник управление здравоохранения и социального обеспечения штата.

По его данным, 14 июля в Техасе подтверждено 10 745 новых случаев инфицирования. Прежний антирекорд в штате был установлен 11 июля, когда за сутки был выявлен 10 351 случай. Всего в штате зарегистрировано более 275 тысяч случаев заболевания, вызываемого коронавирусом. Число летальных исходов достигло 3 322.

ИСТОЧНИК KP.RU

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