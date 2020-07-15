2020-07-15T08:17:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,2 млн

Скончались почти 578 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,2 млнЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 13,2 млнФото: REUTERS
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По состоянию на среду, 15 июля, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 13,2 миллиона, а число жертв заболевания уже превысило отметку в 578 тысяч. Такие данные приводит университета Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире выявили уже 13 287 651 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество жертв составляет 535 759.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже более 3,4 миллиона случаев заражения и 136 тысяч летальных исходов. На втором месте расположилась Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет 1,9 миллиона, а скончалось более 74 тысячи пациентов с коронавирусом.

На третью строчку по количеству инфицированных поднялась Индия, в стране заболели почти 906 тысячи человек, жертвами 23 тысячи. Третье место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Великобритания, где умерло 45 тысяч человек с коронавирусом, а заболели 292 тысячи.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее предупредил об ускорении распространения коронавирусной инфекции. По его словам, пик пандемия в мире еще не достигла своего пика

ИСТОЧНИК KP.RU

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