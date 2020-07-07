2020-07-07T21:10:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения коронавируса

Гебрейесус заявил, что пик пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения коронавирусаГлава ВОЗ предупредил об ускорении распространения коронавирусаФото: REUTERS
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Пандемия коронавирусной инфекции еще не дсигла своего пика, а распротранение вируса только ускоряется. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», - заявил глава ВОЗ, напомнив, что за минувшие выходные в мире было выявлено 400 тысяч новых случаев заражения.

Напомним, в ходе своего брифинга в конце июня Гебрейесус рассказал о «Суровой реальности», также предупредив об ускоренном распространении коронавирусной инфекции. Он заявил, что пандемия даже близко не движется к окончанию, а некоторые страны столкнулись с серьезным ростом случаев инфицирования при отказе от ограничений, открытии своих экономик и возвращении социальной жизни.

Тогда Гебрейесус напомнил, что 30 июня прошло ровно полгода с того момента, когда Всемирная организация здравоохранения получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае, и «знаменательная дата» совпадает с достижением отметки в 10 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире и полумиллиона летальных исходов среди инфицированных.

По данным ВОЗ, на данный момент зафиксировано более 11,4 миллионов случаев заражения COVID-19 и более 535 тысяч летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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