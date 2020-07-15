2020-07-15T08:59:34+03:00
Общество

Почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время движения

При этом большинство уверено, что это не мешает им контролировать ситуацию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время движенияПочти половина российских водителей отвлекается от дороги во время движенияФото: "КП" Архив
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Около половины российских водителей отвлекается от дороги во время движения. При этом большинство из них (70 процентов) утверждает, что это никак не мешает контролировать ситуацию Такие данные привела Госавтоинспекция МВД России.

Как передает ТАСС, согласно статистке ГИБДД, от дороги во время движения в России отвлекаются 49 процентов водителей. Основными факторами отвлечения внимания для них являются общение с пассажирами (59 процентов) и поиск радиостанции (45 процентов). Кроме того, некоторые отвлекаются на разговоры по телефону и написание сообщений (19 процентов).

В ГИБДД назвали отвлечение внимания одним из основных факторов риска аварий на дорогах страны, в том числе с тяжелыми последствиями. При этом в ведомстве отметили особую обеспокоенность тем, что водители зачастую недооценивают степень опасности внешних раздражителей. Такие данные приводит исследование в рамках кампании «Внимание на дорогу».

Разговоры по телефону за рулем считают опасными две трети опрошенных, и 76 процентов сообщили, что откажутся отвечать на звонок только в условиях высокой интенсивности движения или плохой видимости. Однако 24 процента готовы ответить на важный звонок даже в таких ситуациях.

Только четверть водителей назвали общение с пассажиром серьезным фактором отвлечения внимания, а 36 процентов водителей убеждены, что hands free полностью решает проблему отвлечения внимания за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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