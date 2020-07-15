Граффити Бэнкси на тему коронавируса удалили из лондонского метро

15 Июль 2020 2020-07-15T11:36:46+03:00

Бэнкси предложили воспроизвести свои работы на тему коронавируса в другом месте

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Работники лондонского метро удалили граффити Бэнкси, нарисованные на тему коронавируса. Но предложили известному художнику воспроизвести их в другом месте.

Об этом сообщила компания Transport For London.

«Мы ценим настрой на то, чтобы вдохновлять людей использовать маски, но работа была удаленна в связи с правилами нашей строгой политики. Мы просим Бэнкси воспроизвести свои работы в более подходящем для этого месте», - сказано в сообщении.

Напомним, что британский уличный художник 14 июля расписал вагоны лондонского метро. Он изобразил крысу, чихающую на стекла вагона. Творческий процесс Бэнкси заснял на видео и опубликовал на свой странице в Instagram.

Сам автор был в защитном костюме, очках и респираторе. Художник притворился работником лондонского метрополитена и под видом дезинфектора прошелся по вагонами.

В комментариях к посту с видео Бэнкси призвал англичан использовать средства защиты для борьбы с распространением коронавируса. Художник ранее уже создавал работы на тему изоляции, а также изображал врачей Британии в виде супергероев.

Британский Минздрав утвердил с 15 июня обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте и медицинских учреждениях.

banksy Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне граффити на тему коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU