Юрий Барзыкин: пик туристического сезона придется на август

15 Июль 2020 2020-07-15T11:36:02+03:00

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в мире, туристический сезон в 2020 году будет сдвинут на несколько месяцев. Так, пик его придется на август, а завершится курортный сезон позже обычного. Такой прогноз сделал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Туристский сезон будет, но другой, необычный. Март, апрель, май, половина июня выпали. Но теперь туристы поехали к морю, начинает действовать, как говорят, отложенный спрос. Он будет нарастать в июле и августе, захватит сентябрь», - цитирует эксперта «Российская газета».

Барзыкин добавил, что цены в этом году останутся на уровне прошлого года или даже будут дешевле. Однако, чтобы уберечь себя от лишних затрат, лучше планировать поезду заранее и заблаговременно покупать билеты, бронировать отели.

Напомним, ранее сообщалось, что в первую неделю после снятия ограничительных мер и начала курортного сезона в Сочи приехали в отпуск сто тысяч россиян. На сегодняшний день в регионе к работе вернулись почти все туристические объекты и пляжи, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU