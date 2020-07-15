2020-07-15T13:49:12+03:00
Общество

После предложения Владислава Шапши клиники ФМБА получили доступ к нацпроекту «Здоровье»

А это значит, экстренную медицинскую помощь смогут вовремя получить жители большинства городов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Объекты Федерального медико-биологического агентства России, работающие в городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в закрытых административно-территориальных образованиях, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Тема включения поликлиник и больниц ФМБА в программы нацпроекта была поднята в январе на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Глава Калужской области Владислав Шапша, работавший тогда мэром Обнинска, сообщил президенту Владимиру Путину о проблеме. Он рассказал, что учреждения испытывают сложности с кадрами, техническим обеспечением. Зарплата врачей, даже после состоявшегося повышения, на 20% ниже средней зарплаты других региональных больниц.

- Если региональные медучреждения решают эти проблемы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», то все клиники, которые входят в систему ФМБА на территориях, не принимают участия на сегодняшний день в нацпроекте. Это касается и клиник, которые к другим ведомствам, не к Минздраву относятся, например, к Миннауки. Троицк, Черноголовка, здесь присутствуют другие наукограды, они находятся точно в такой же ситуации. Вы объявили, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, и мы просим рассмотреть возможность включения клиник ФМБА в объявленную программу модернизации национального проекта «Здравоохранение,- подытожил Владислав Шапша.

Отметим, ФМБА-клиники работают в 51 регионе страны, и 36 из них - единственными, где население может получить экстренную медицинскую помощь.

И.о. министра здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ отметил, что для ФМБА-клиник всегда было проблемой использовать преимущества, которые предоставляют программы нацпроекта. Новое решение правительства позволит «Клинической больницы №8 ФМБА России» в Обнинске провести серьезную модернизацию.

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После предложения Владислава Шапши клиники ФМБА получили доступ к нацпроекту «Здоровье»
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