2020-07-15T16:06:00+03:00
В мире

У украинской телеведущей в прямом эфире неожиданно выпал зуб

На удивление публики ведущая не растерялась и продолжила вести выпуск новостей
Ксения АНУФРИЕВА
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У украинской телеведущей в прямом эфире неожиданно выпал зуб. фото: кадр из видеоУ украинской телеведущей в прямом эфире неожиданно выпал зуб. фото: кадр из видео
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Украинская телеведущая ТСН на телевизионном канале государства Маричка Падалко в прямом эфире выпуска новостей неожиданно потеряла зуб.

На опубликованным в социальной сети Instagram вырезках их эфира видно, что к огромному удивлению зрителей телеведущая ни капли не растерялась. Девушка оказалась настоящим профессионалом своего дела: Маричка Падалко невозмутимо поймала выпавший изо рта зуб и продолжила вести выпуск новостей.

Многие пользователи сети в комментариях под видео отметили, что для этого нужна настоящая сила духа. Опубликовавшая кадры девушка заявила, что, скорее всего, расплакалась бы, если бы оказалась в подобной ситуации. Пользователи предположили, что у телеведущей был установлен временный зуб или винир - фарфоровые или керамические накладки, замещающие внешний слой зубов, поэтому зуб так легко выпал. В прочем пользователи все равно поддержали девушку и похвалили ее за стрессоустойчивость.

ekulkaekulka
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
3346 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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