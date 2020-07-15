Видео финтов Бакаева и Вандерсона попали в самый популярный в мире футбольный Инстаграм

15 Июль 2020 2020-07-15T18:14:02+03:00

Про двух футболистов чемпионата России узнали во всем мире - видео финтов показали в "433"

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Два футболиста, играющие в чемпионате России, стали героями соцсетей. Удачные финты полузащитника "Рубина" Солтмурада Бакаева и форварда "Краснодара" Вандерсона" оказались в самом популярном футбольном Инстаграме мира - "433".

433 Now THAT is how you get out of a tight situation @premierliga

Бакаев, младший брат полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, в матче против "Краснодара" смог достать уходивший с поля мяч. Его нагнал соперник и тогда Солтмурад, секунду подумав, прокинул игроку кубанского клуба, мяч между ног. И ринулся на ворота соперников. Тот поединок 27 тура казанский "Рубин", за который играет Бакаев-младший, выиграл со счетом 1:0 у грозного соперника.

433 Hypnotizing footwork @premierliga @fckrasnodar

Вскоре в центре внимания умельцев из Инстаграма "433" оказался игрок "Краснодара" Вандерсон. Во время матча против "Урала" он в одном из эпизодов создал опасный голевой момент, оставив не у дел футболиста соперников в штрафной. Вандерсон сделал прострел на партнера по команде, но ему не удалось переправить мяч в ворота. Этот поединок, который прошел в рамках 28 тура РПЛ на домашней арене "Краснодара", кубанцы выиграли со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU