В «Турпомощи» назвали предварительную стоимость туров в Турцию после открытия границ
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко спрогнозировал, как изменится стоимость туров в Турцию после открытия границ. Известно, что Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля.
Теперь основной вопрос, который мучает туристов – изменятся ли цены на отдых. Скорее всего, в этом году серьезного подорожания удастся избежать.
- Сейчас надо восстановить поток, восстановить доверие, надо показать, что в нынешней ситуации продукт безопасный. Поэтому вряд ли он будет какой-то дорогой и мое такое мнение, что тариф будет как максимум такой же, как в прошлом году, а как минимум даже ниже, — комментирует Пятому каналу Осауленко.
В вопросах налаживания туристической отрасли гостиничный бизнес и авиаперевозчики будут солидарны. Они смогут предложить минимальные тарифы, чтобы скомпоновать выгодный и конкурентноспособный продукт.
Что касается вопросов безопасности отдыха в этом сезоне, то для отдыхающих могут быть привлекательными разные районы страны.
- Турция интересна сама по себе, познавательна, но стоит почитать рекомендации Роспотребнадзора и Федерального агентства по туризму, прежде чем выезжать сейчас за границу, - уверен эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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