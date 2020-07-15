Северное сияние и комету запечатлели на одном кадре

15 Июль 2020 2020-07-15T22:55:39+03:00

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Пользователи соцсетей из Канады и США запечатлели северное сияние и комету С/2020 F3. Кадр был опубликован пользователем Melnyk_photos 14 июля на странице в Twitter.

Увидеть комету можно было при помощи мощных оптических приборов, но некоторым удалось увидеть ее полет невооруженным глазом.

Комета C/2020 F3 была открыта 27 марта 2020 года. В начале июля она находилась в 45 млн. км от Солнца. По оценке ученых это минимальное расстояние, на которое могло подлететь небесное тело.

Теперь небесное тело удаляется от него.

До 13 июля комета проходила по созвездию Возничего, потом перешла в созвездие Рыси, а 17 июля перейдет в созвездие Большой Медведицы. Жители земли могут до 20 июля наблюдать небесное тело в Северном полушарии Земли всю ночь.

Ранее сообщалось, что ее обнаружил космический телескоп NEOWISE. Ее так и назвали в честь оптического прибора. Ученые предположили, что в прошлый раз она появлялась вблизи Земли 4500 тысячи лет назад, когда на египтяне строили пирамиды.

ИСТОЧНИК KP.RU