В Минздраве назвали регионы с самой высокой выживаемостью при раковых заболеваниях
В Минздраве назвали регионы, где выше всего выживаемость при раковых заболеваниях. Показатели сильно расходятся по стране, специалисты связывают это с климатом и рядом других факторов.
Регионы-лидеры по выживаемости онкобольных пациентов:
Республика Крым - 60%,
Тверская область - 59,1%,
Татарстан - 58,7%,
Забайкальский край - 58,7%,
Калужская область - 58,6%.
В ведомстве отмечают, что в выборку попали пациенты, болезнь у которых диагностировали пять лет назад и на отчетный период (2019 год) они были живы.
Наименьшие показатели выживаемости:
Севастополь - 42%,
Магаданская область - 43,2%,
Чукотский автономный округ - 47,2%,
Карачаево-Черкесия - 48%,
Дагестан - 48,3%.
Если говорить о среднем показателе, то доля живущих с момента диагностики рака пять и более лет составляет 55,3%. Стоит отметить, что показатель постепенно растет, в 2014 году он составлял 52,4%, сообщает NEWS.ru.
Ранее врачи рассказали, как родители могут на ранней стадии распознать у своего ребенка рак. Так, о злокачественных образованиях могут говорить смена поведения, потеря веса или аппетита, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU