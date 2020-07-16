В Минздраве назвали регионы с самой высокой выживаемостью при раковых заболеваниях

16 Июль 2020 2020-07-16T08:16:22+03:00

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В Минздраве назвали регионы, где выше всего выживаемость при раковых заболеваниях. Показатели сильно расходятся по стране, специалисты связывают это с климатом и рядом других факторов.

Регионы-лидеры по выживаемости онкобольных пациентов:

Республика Крым - 60%,

Тверская область - 59,1%,

Татарстан - 58,7%,

Забайкальский край - 58,7%,

Калужская область - 58,6%.

В ведомстве отмечают, что в выборку попали пациенты, болезнь у которых диагностировали пять лет назад и на отчетный период (2019 год) они были живы.

Наименьшие показатели выживаемости:

Севастополь - 42%,

Магаданская область - 43,2%,

Чукотский автономный округ - 47,2%,

Карачаево-Черкесия - 48%,

Дагестан - 48,3%.

Если говорить о среднем показателе, то доля живущих с момента диагностики рака пять и более лет составляет 55,3%. Стоит отметить, что показатель постепенно растет, в 2014 году он составлял 52,4%, сообщает NEWS.ru.

Ранее врачи рассказали, как родители могут на ранней стадии распознать у своего ребенка рак. Так, о злокачественных образованиях могут говорить смена поведения, потеря веса или аппетита, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU