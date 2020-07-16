В Госдуме за нарушение тишины в домах предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T09:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Штраф в размере 50 тысяч рублей могут ввести в России за нарушение тишины в многоквартирном доме, сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он также рассказал, что проект закона нижняя палата парламента рассмотрит на осенней сессии. Документ дополнит Жилищный кодекс отдельной статьёй, в которой будет говориться об обязанности соблюдения нескольких правил собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в том числе о соблюдении тишины в ночное время.

Депутат заявил в беседе с "Парламентской газетой", что штрафы за шум должны составлять от трёх до 10 тысяч рублей, однако в Госдуме обсуждают также и штрафы до 50 тысяч рублей. Выборный пояснил, что эксперты рекомендуют поднять планку до 50 тысяч рублей, "чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации".

Ранее сайт KP.ru публиковал принятые нормы по допустимому уровню шума в разное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU