Учёные смогли вычислить среднее количество мыслей человека за сутки

16 Июль 2020 2020-07-16T10:51:52+03:00

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Среднее число мыслей, которые появляются ежедневно в голове человека, смогли узнать учёные Королевского университета Канады. В исследовании они опирались на карту мозговой активности, а разделить мысли между собой учёные смогли с помощью визуализации активности нейронов. Результаты исследования сотрудники университета опубликовали на сайте научного журнала Nature Communications.

Специалистам удалось выяснить, что головной мозг человека разделяет разные темы размышлений на паттерны-шаблоны с началом и концом. В среднем человек проводит около 6 200 размышлений в сутки.

Теперь нейробиологи задались вопросом о связи количества мыслей и возраста человека. Также учёные планируют отследить влияние психических отклонений на мышление и изучить концентрацию внимания.

Ранее сайт KP.ru сообщал о продуктах, которые замедляют мозговую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU