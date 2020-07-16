2020-07-16T10:51:52+03:00
Наука

Учёные смогли вычислить среднее количество мыслей человека за сутки

Специалистам удалось это благодаря визуализации активности нейронов головного мозга
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ученые смогли отделить мысли человека друг от друга с помощью визуализации нейронных процессовУченые смогли отделить мысли человека друг от друга с помощью визуализации нейронных процессовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Среднее число мыслей, которые появляются ежедневно в голове человека, смогли узнать учёные Королевского университета Канады. В исследовании они опирались на карту мозговой активности, а разделить мысли между собой учёные смогли с помощью визуализации активности нейронов. Результаты исследования сотрудники университета опубликовали на сайте научного журнала Nature Communications.

Специалистам удалось выяснить, что головной мозг человека разделяет разные темы размышлений на паттерны-шаблоны с началом и концом. В среднем человек проводит около 6 200 размышлений в сутки.

Теперь нейробиологи задались вопросом о связи количества мыслей и возраста человека. Также учёные планируют отследить влияние психических отклонений на мышление и изучить концентрацию внимания.

Ранее сайт KP.ru сообщал о продуктах, которые замедляют мозговую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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