2020-07-16T12:12:38+03:00
Общество

У каждого главреда свой почерк

Вышел в свет "табель о масштабе личностей" руководителей "Комсомолки"
Людмила СЕМИНА
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Станислав Гольдфарб, известный историк нашей газеты, автор первой научной монографии о «Комсомольской правде»Станислав Гольдфарб, известный историк нашей газеты, автор первой научной монографии о «Комсомольской правде»
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Вышло из печати учебное пособие «Главный редактор», изданное Иркутским госуниверситетом. Автор - профессор, д.и.н. Станислав Гольдфарб, известный историк нашей газеты, автор первой научной монографии о «Комсомольской правде».

На этот раз он собрал богатый материал о людях, которые на протяжении 95 лет рулили штурвалом центрального молодежного органа печати, переводили его в 90-е через рифы и пороги рыночного преобразования, создавали уникальную экономическую модель первого и крупнейшего российского медиахолдинга.

Вышел в свет "табель о масштабе личностей" руководителей "Комсомолки"

Вышел в свет "табель о масштабе личностей" руководителей "Комсомолки"

О большинстве главредов опубликованы интересные исторические очерки. Хронологически автор выделяет три периода: главреды первые и 30-40-х годов; затем 50-80-х; и, наконец, главреды 90-х. Последняя глава, кроме рассказа об исторической ситуации, содержит жизнеописание нынешнего (с 1997 года) руководителя ИД «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

Мне довелось писать предисловие к этому учебнику, представить студентам-будущим журналистам биографии всех 22-х главных редакторов: шесть довоенных из которых стали жертвами репрессий, один создавал АПН (теперь РИА-Новости), один возглавлял ТАСС, один стал дипломатом и последним министром иностранных дел СССР, один вошел в историю как реформатор советской прессы в период оттепели, один был опальным зарубежным собкором, а потом заведующим отделом культуры ЦККПСС, один лидером Союза писателей России, один строителем современного российского парламентаризма, один продолжил главредство в «Российской газете», двое руководили «Известиями», один газетой «Труд». Это не табель о рангах; это табель о масштабе личностей, благодаря которым «Комсомолка» достигла своих державных и профессиональных высот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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