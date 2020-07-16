2020-07-16T12:31:45+03:00
Общество

«АЛЫЙ ПАРУС» в новом плавании

Появился благотворительный фонд, созданный на президентский грант
Людмила СЕМИНА
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Вторым «капитаном» стал легендарный Юрий ЩекочихинВторым «капитаном» стал легендарный Юрий Щекочихин
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Создан фонд Юрия Щекочихина. Его основной проект называется «Память поколений». Он предназначен для поддержки в российской журналистике тех профессиональных и этических традиций, на которых выросло не одно поколение молодежи второй половины ХХ века, аудитории «Комсомольской правды» и ее подростковой странички «Алый парус».

АП был придуман и запущен в сентябре 1963 года ведущими журналистами педагогической темы Иваном Зюзюкиным и Симоном Соловейчиком. Первым шеф-редактором АП стала Нина Аллахвердова, первым «капитаном» тинейджерского корабля Алексей Ивкин. АП за тридцать лет своего плаванья вырастил команду талантливых имен, вошедших в золотую обойму отечественной публицистики и культуры.

Вторым «капитаном» стал легендарный Юрий Щекочихин, его на мостике сменили Павел Гутионтов, ныне «Золотое перо России», и Валентин Юмашев, доросший до руководителя Другого АП - Администрации президента РФ; Борис Минаев, теперь известный писатель, и Юлия Будинайте, многие годы главред телепроекта «Жди меня», придуманного еще одним воспитанником АП Сергеем Кушнеревым...

Но, пожалуй, главное, что было накоплено в АП - это дух свободомыслия, созидания, справедливости и товарищества. То, что позволяло подросткам, авторам и читателям страницы, воспитывать в себе точные ориентиры и установки. Такие, например, как первый закон АП : «Ругай, но предлагай»...

И вот теперь появился благотворительный фонд, созданный на президентский грант сыновьями Юрия Щекочихина - Дмитрием и Константином, который поставил задачу передать современным начинающим в медиапрофессии эти великие традиции журналистики 60-80-х годов. Предусмотрены семинары, дискуссии, мастер-классы «золотых перьев», всероссийский конкурс на лучшую публикацию о подростках и по молодежной тематике. Сегодня прошла первая встреча в онлайн участников семинара «Современное законодательство и СМИ», посвященного 70-летию нашего коллеги Юрия Щекочихина. В числе модераторов директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, член Совета по взаимодействию с гражданским обществом и правам человека Президента РФ, журналист Ева Меркачева, известный публицист, воспитанница АП Надежда Ажгихина. А среди партнеров нового фонда - Клуб журналистов всех поколений «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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