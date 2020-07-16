На тушение пожаров регионам выделят 2,6 миллиарда рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T12:52:11+03:00

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Правительство выделит более 2,6 миллиардов рублей на тушение пожаров в регионах.

Синоптики прогнозируют жаркое лето в России, это значит, что сохраняется опасность природных пожаров. По прогнозам опасной в Иркутской области ситуация может оставаться вплоть до сентября. Есть вероятность пожаров также в Хабаровском крае и других регионах.

Ранее ученые заявляли, что пожары в Сибири - "проблема планетарного масштаба".

- Сегодня правительство выделит более 2 миллиардов 600 миллионов рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров. Это крайне важная тема. Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса", - сказал он на заседании правительства,- приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина РИА Новости.

Контролировать ситуацию в регионах по поручению главы кабмина будет вице-премьер Виктория Абрамченко. Вся информация из субъектов РФ по ситуации с пожарами будет поступать ей, она в свою очередь будет обязана докладывать об этом на совещаниях с вице-премьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU