На тушение пожаров регионам выделят 2,6 миллиарда рублей
Правительство выделит более 2,6 миллиардов рублей на тушение пожаров в регионах.
Синоптики прогнозируют жаркое лето в России, это значит, что сохраняется опасность природных пожаров. По прогнозам опасной в Иркутской области ситуация может оставаться вплоть до сентября. Есть вероятность пожаров также в Хабаровском крае и других регионах.
Ранее ученые заявляли, что пожары в Сибири - "проблема планетарного масштаба".
- Сегодня правительство выделит более 2 миллиардов 600 миллионов рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров. Это крайне важная тема. Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса", - сказал он на заседании правительства,- приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина РИА Новости.
Контролировать ситуацию в регионах по поручению главы кабмина будет вице-премьер Виктория Абрамченко. Вся информация из субъектов РФ по ситуации с пожарами будет поступать ей, она в свою очередь будет обязана докладывать об этом на совещаниях с вице-премьерами.
ИСТОЧНИК KP.RU