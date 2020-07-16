2020-07-16T14:28:37+03:00
Общество

Стало известно, когда лекарство от коронавируса "Авифавир" появится в аптеках

Продавать препарат будут только по рецепту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Препарат противопоказан беременнымПрепарат противопоказан беременнымФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, когда в аптеках может появиться новый препарат от коронавируса "Авифавир". Это первое российское лекарство, которое получило одобрение Минздрава. Его безопасность и эффективность доказана. Партия лекарства с июня поступает в российские больницы. Правда, пока свободно в аптеках не продается.

- Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце, в июле. Мы работаем активно с Минздравом России, и ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме,- приводит слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева ТАСС.

Продавать лекарство будут только по рецепту, поскольку "Авифавир" противопоказан беременным и тем, кто планирует ребенка.

Российский препарат - аналог японского Фавипиравира, именно им лечили первых зараженных Covid-19. Дейстуующее вещество блокирует вирус, тем самым сокращая дни течения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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