2020-04-09T23:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В России появится препарат, который сократит дни коронавируса

Эксперт рассказал, как в нашей стране будут производить японскую разработку фавипиравир
Анна ДОБРЮХА
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Японский препарат фавипиравир считается одним из самых перспективных в лечении Covid-19.Японский препарат фавипиравир считается одним из самых перспективных в лечении Covid-19.Фото: REUTERS
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В числе лекарств, которые считаются самыми перспективными для борьбы с коронавирусной инфекцией — японский препарат фавипиравир.

- Изначально его разрабатывали для борьбы с пандемическим («свиным») гриппом, - рассказал «КП» эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Оказалось, что против обычного, сезонного гриппа он тоже работает. Кроме того, действующее вещество испытывали против болезни, вызываемой вирусом Эбола. Здесь лекарство тоже показало обнадеживающие результаты. В целом фавипиравир считается препаратом с широкой противовирусной активностью.

В Китае его начали применять в качестве одного из средств для борьбы с COVID-19 во время эпидемии. Сначала были сделаны наблюдательные исследования, а сейчас проводится расширенное клиническое исследование. Предварительно показана эффективность фавипиравира для лечения именно новой коронавирусной инфекции.

Препарат получил разрешение на выпуск в качестве лекарства для терапии COVID-19 в Китае.

СКОРО И В РОССИИ

Скоро фавипиравир станет доступным и для россиян. Об этом рассказал телеканалу Россия 24 председатель совета директоров группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко. По его словам, пациенты смогут получать противовирусное лекарство отечественного производства в первой декаде мая. Выпускать его будет совместное предприятие, созданное ГК «ХимРар» с привлечением инвестиций РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

Фавипиравир считается препаратом с широкой противовирусной активностью. Фото: REUTERS

Фавипиравир считается препаратом с широкой противовирусной активностью.Фото: REUTERS

- Фавипиравир сокращает время болезни (COVID-19. - Ред.) с 11 до 4 дней, а количество пневмоний сокращается с 40 до 10%, - отметил Иващенко. И добавил, что правительство поддерживает быструю регистрацию этого препарата в России.

КАК БУДУТ ВЫПУСКАТЬ «ЧУЖОЕ» ЛЕКАРСТВО?

- На само действующее вещество (фавипиравир) патент уже закончился, - поясняет Николай Крючков. - Но еще есть действующие патенты на технологию производства. Однако таких технологий много. Российские специалисты, судя по всему, нашли возможность использовать новую технологию производства, которая не подпадает под ограничения действующих патентов японского производителя.

При этом сначала в Россию завезут партию препарата из Китая. А уже в мае, как ожидается, начнут производить лекарство непосредственно в нашей стране. «В принципе, с учетом структуры вещества задача разработать технологию его производства не очень сложная», - отмечает эксперт.

ВАЖНО

Уже сейчас в Интернете можно найти предложения нелегальной продажи фавипиравира. Пользоваться таким методом приобретения крайне опасно, предупреждают специалисты. С одной стороны, в таком случае нет никаких гарантий подлинности препарата, соблюдения условий хранения, перевозки и т. д. С другой стороны, лекарство может иметь серьезные побочные эффекты, самостоятельный прием недопустим, подчеркивают врачи.

- Важно иметь в виду, что кроме подтвердившихся данных об эффективности фавипиравира имеются сведения о его возможных неблагоприятных побочных эффектах, - отмечает Николай Крючков. - В частности, на животных проявился тератогенный эффект (нарушение развития плода). Это значит, что препарат категорически противопоказан при беременности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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