«Перейдем в систему доносов»: Адвокат рассказал, что ждет россиян после принятия закона о нарушении тишины

16 Июль 2020 2020-07-16T16:52:11+03:00

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Принятие законопроекта о нарушении тишины, который собирается рассмотреть Госдума на на осенней сессии, может привести к росту многочисленных жалоб соседей друг на друга, заявил адвокат Олег Цуканов.

Эксперт считает, что без отработанного механизма, власти не смогут контролировать нарушение будущего закона. Отследить и доказать нарушение тишины будет практически невозможно.

Он отмечает, что подобный опыт в отношении юридических лиц был не очень положительным. Административно-технической инспекции удавалось привлечь к ответственности владельцев бизнеса, связанного со строительством и разгрузочно-погрузочными работами, но лишь при наличии видеофиксации. А в отношении обычных граждан этот момент усложняется невозможностью проникновения в жилье контролирующих структур. Выявить и доказать источник шума, будет крайне сложно.

«Исключение может составить только та ситуация, когда нанятая собственником бригада по ремонту жилого помещения в течение светового дня, а может быть, позже, создаст шум — и это позволит более-менее оперативно среагировать хотя бы сотрудникам полиции. Во всех остальных случаях данные поправки работать не будут», — отметил Цуканов, подчеркнув, что в России отсутствует отлаженная схема принятия мер по этому вопросу, сообщают Известия.

Он считает, что если суду будет достаточно заявление одного из соседей о том, что за стеной работает перфоратор, то «мы перейдем в систему доносов, но не в систему доказывания вины конкретного лица в совершении административного правонарушения».

16 июля стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, позволяющий штрафовать жильцов, нарушающих режим тишины ночью. Штраф за подобное нарушение предлагается ввести от 3 до 50 тыс.руб. Об этом заявил член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

ИСТОЧНИК KP.RU