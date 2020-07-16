2020-07-16T19:30:10+03:00
Спорт

Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: Гильерме вернулся в стартовый состав "Локомотива"

Помимо вратаря, в строю у железнодорожников снова полузащитник Дмитрий Баринов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Вратарь "Локомотива" Гильерме - снова в стартовом составе своей команды.Вратарь "Локомотива" Гильерме - снова в стартовом составе своей команды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 16 июля, в Москве будет сыгран главный матч 29 тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и ЦСКА. Встреча, которая пройдет на "РЖД Арене" должна решить вопрос с серебряными медалями по итогам нынешнего сезона.

Хозяева поля огласили стартовый состав на этот важный для себя поединок и в числе тех, кто выйдет с первых минут у команды Марко Николича, есть знаковые игроки. В частности, это - защитник Мацей Рыбус, вратарь Гильерме, полузащитник Дмитрий Баринов.

Стартовый состав "Локомотива" на игру против ЦСКА: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал.Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Черный, Квирквелия, Живоглядов, Куликов, Рыбчинский, Ан.Миранчук, Сулейманов, Жемалетдинов, Фарфан.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Второй пресловутой волны быть уже не может»: Специалист согласился со словами Собянина о коронавирусе
Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: Гильерме вернулся в стартовый состав "Локомотива"
Медведев: "Северный поток 2" завершат, несмотря на "стенания американских друзей"
Матч ЦСКА - Локомотив 16 июля 2020: в стартовый состав армейцев попали Влашич, Акинфеев, Марио Фернандес
Telegram вошел в топ-10 самых скачиваемых приложений в мире
Евросоюз вновь отказался открывать границы для российских туристов
Путин не планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООН
«Мечта о непобедимой Украине»: Зеленский призвал все партии объединиться и «вернуть свои территории»
Елизавета II посвятит ветерана в рыцари за благотворительный сбор для медиков в 30 миллионов фунтов стерлингов
Собянин уверен, что "Социальный мониторинг" спасает жизни десятков тысяч москвичей
Собянин заявил, что уничтожить коронавирус невозможно
Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху
Сергей Собянин: Москвичи ежедневно сдают около 70 тысяч тестов на коронавирус
Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто
Собянин ответил на обвинения в резкой отмене ограничений в Москве
Фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа
И за 12 миллионов рублей: Стоимость квартир под льготную ипотеку 6,5% хотят увеличить
Россиян, прибывших из-за рубежа, обяжут заполнять форму на сайте госуслуг