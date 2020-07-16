Байден попросил денег на избирательную кампанию после взлома аккаунт в Twitter
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, после взлома своего аккаунт в Twitter, сообщил, что не стал бы просить биткоины, но тут же попросил денег на свою предвыборную кампанию, предложив помочь превратить действующего американского лидера Дональда Трампа в президента одного срока
«У меня нет биткоинов, и я ни за что не попрошу вас присылать их мне. Но если вы хотите внести свою лепту в то, чтобы помочь превратить Дональда Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь», - написал сенатор на своей странице в Twitter
ИСТОЧНИК KP.RU