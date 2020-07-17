2020-07-17T00:44:56+03:00
Спорт

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз

Футбольный клуб впервые завоевал заветный кубок после ухода Криштиану Роналду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мадридский «Реал» завоевал Кубок ИспанииМадридский «Реал» завоевал Кубок ИспанииФото: REUTERS
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Мадридский «Реал» 16 июля в домашнем матче предпоследнего, 37-го тура обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1, и стал чемпионом Испании по футболу в 34-й раз. Хозяева поля обыграли гостей благодаря дублю Карима Бензема.

За тур до конца турнира команда из Мадрида набрала 86 очков, а в активе идущей второй «Барселоны» – 79 очков. Таким образом, после победы над «Вильярреалом» каталонский клуб потерял шансы опередить «Реал», и мадридцы завоевали чемпионство досрочно.

После того, как турнир возобновился после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса, клуб победил во всех десяти матчах, пропустив лишь три мяча. До этого в матче чемпионата 8 марта Мадрид проиграл в гостях «Бетису» со счетом 1:2, передает ТАСС.

Стоит отметить, что «Реал» впервые стал чемпионом Испании после ухода Криштиану Роналду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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