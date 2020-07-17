Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»
Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций банка российской столицы «Кузнецкий мост». Приказ об этом был подписан 17 июля, в пятницу, сообщила пресс-служба регулятора.
Основанием для лишения кредитной организации лицензии стало ходатайство самого банка, которое было направлено в Банк России из-за решения общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации на основании соответствующей статьи Гражданского кодекса государства.
Отметим, что московская банковская организация «Кузнецкий мост» занимала 362 место по величине активов в российской кредитной системе.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что в государстве появилась информация о возможности скорого проведения деноминации. Центральный банк Российской Федерации назвал подобные слухи нелепыми и безосновательными.
ИСТОЧНИК KP.RU