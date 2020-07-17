2020-07-17T23:01:23+03:00
Общество

Российским студентам могут увеличения стипендии до уровня МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российским студентам могут увеличения стипендии до уровня МРОТРоссийским студентам могут увеличения стипендии до уровня МРОТФото: Анастасия Осипова
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Государственные академические стипендии российским студентам могут увеличить до уровня минимального размера оплаты труда, который в 2020 году составил 12 130 рублей. Такую возможность рассматривает Министерство науки и высшего образования России.

«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», - передает ТАСС заявление представителя ведомства.

При этом в министерстве отмечают, что для увеличения стипендий до уровня МРОТ потребуется «существенное увеличение объема бюджетных ассигнований федерального бюджета».

В сентябре прошлого года средний размер государственной академической стипендии по стране составил 2 980 рублей.

Напомним, ранее предлагали ввести ряд поощрений для студентов, которые занимаются волонтерской деятельностью и участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Предполагалось снизить стоимость обучения на 25% для тех волонтеров, которые обучаются на платной основе, и повысить стипендии бюджетникам

ИСТОЧНИК KP.RU

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