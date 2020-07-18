Врачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавируса

18 Июль 2020 2020-07-18T03:26:43+03:00

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Вакцина от коронавируса - то, над чем трудятся ученые разных стран мира. Но всем ли подойдет сыворотка от covid-19?

По словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат будет приспособлен практически под всех людей. Исключением, скорее всего, станут те, кто страдает от тяжелых хронических заболеваний иммунной системы. Об этом он рассказал РИА Новости.

Также специалист не исключил, что после введения вакцины может произойти обострение. Учитывая особенности человеческого организма, людям с хроническими болезнями нужно будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России стабилизируется обстановка по covid-19. Число суточных инфицированных постепенно снижается, ведь страна уже прошла пик болезни. По последним данным, в РФ заболевшими числятся еще 207 707 человек, вылечились - более 539 тысяч пациентов, скончались - 12 123 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU