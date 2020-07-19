2020-07-19T12:15:45+03:00
В мире

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями

Голливудской актрисе удалось все девять месяцев скрывать свою беременность
Юлия САЛЬНИКОВА
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В паре появился второй ребенокВ паре появился второй ребенокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У актрисы Джессики Бил и музыканта Джастина Тимберлейка родился ребенок. Как сообщает Mirror, мальчик появился на свет на этой неделе. Это второй ребенок в семье, первенцу, Сайласу, уже пять лет.

Свою беременность актриса скрывала от общественности все девять месяцев, так что пополнение в семье Бил и Тимберлейка стало неожиданностью для многих коллег по цеху и поклонников артистов. В последний раз пара появлялась на публичном мероприятии 25 марта. Вероятно, скрывать беременность Джессика Бил решила еще и в связи с коронавиурсом, она избегала лишних контактов в целях безопасности.

Актриса и музыкант встретились в 2007 году. Их брак несколько раз был на грани краха, последний такой случай произошел в конце 2019 года, когда в СМИ попала информация о возможной связи Тимберлейка с другой женщиной. Он публично извинился перед женой, сказав, что она "удивительная женщина". Тимберлейк утверждает, что с коллегой по фильму Алиша Вейнрайт у него не было романа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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