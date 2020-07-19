2020-07-19T15:00:19+03:00
Спорт

Подмосковные "Химки" вышли в финал Кубка России, победив "Урал" 3:1

Все три гола гости забили в первом тайме поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Урал" остался вне Кубка России."Урал" остался вне Кубка России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге прошел первый полуфинальный матч Кубка России сезона 2019/2020 годов. В гости к "Уралу" приехали подмосковные "Химки". Химчане уже несколько месяцев не играли из-за того, что первенство в ФНЛ было досрочно завершено из-за коронавируса. Но именно они показали отличный футбол, который помог им выйти в финальный поединок турнира.

Счет в поединке на 11-й минуте матча открыл Евгений Гапон с паса Поляруса. Ну а потом наступила развязка поединка за пару минут. На 36-й Александр Трошечкин забил второй мяч в этой игре. А спустя минуту последний мяч химчан в этой игре забил Артем Полярус.

"Урал" смог отыграть только один мяч до конца встречи - на 73-й минуте матча Панюков сделал счет 1:3 и этот гол стал последним в этой игре. "Химки" победили "Урал" 3:1 и вышли в финал Кубка России нынешнего сезона.

Сегодня вечером чуть позже будет сыгран второй полуфинал - в Санк-Петербурге "Зенит" примет московский "Спартак".

ИСТОЧНИК KP.RU

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